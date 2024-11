Klimaschutz Schüler pflanzen Miniwald in Osterburg

Kleine Aktion mit großem Wert für den Klimaschutz: In Osterburg lernen Schüler und Schülerinnen praxisnah, was es heißt, nachhaltig für ein besseres Klima zu sorgen. Am Donnerstag pflanzten sie auf einer Brache am Stadtrand einen Miniwald mit 2.000 Gewächsen, der in ein paar Jahren zur grünen Oase werden soll.