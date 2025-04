Altmark Was der Klimaschutz-Bürgerrat für Osterburg gebracht hat

20. April 2025, 12:00 Uhr

Der Bürgerrat zum Klimaschutz in der Einheitsgemeinde hatte Osterburg über die Landesgrenzen hinweg bekannt gemacht: Eine derart direkte Bürgerbeteiligung ist selten in Deutschland, in Sachsen-Anhalt war der Bürgerrat der erste seiner Art. Doch jetzt, Monate nach getaner Arbeit, erheben manche den Vorwurf, die Stadt folge nicht ausreichend den Empfehlungen des Bürger-Gremiums. Diese Kritik will die Verwaltung nicht auf sich sitzen lassen.