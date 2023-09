Dorothee Oesemann öffnet eine Bilddatei auf ihrem Laptop. Auf dem Foto hält ein junger Mann in bunt gestreiftem T-Shirt grinsend einen Teller Kartoffeln mit Eiern und Senfsauce in die Kamera. "Ich hab' hier so ein schönes Bild bekommen aus einer Studenten-WG, wie sie das erste Mal Senfeier gekocht haben", erklärt Dorothee Oesemann. "Da hab' ich mich so drüber gefreut und sie haben sich bedankt und das ist so gut gelungen. Das sind Highlights."

So ist Oesemanns virtuelles Kochbuch "Kochen mit Muddi" auf YouTube entstanden. Zu ihrer Überraschung kam das aber nicht nur bei ihren Söhnen ziemlich gut an. Mehr als 100.000 Menschen folgen mittlerweile ihrem Kanal. Mit Sehnsucht erwarten sie neue Videos und schicken ihr Rezeptwünsche.

Über Schmorgurken, Arme Ritter, Frikadellen bis hin zu gefüllten Zucchini und Linseneintopf kocht Dorothee Oesemann alles, was Muttis und Vatis im Alltag eben so kochen. Da Oesemann gebürtige Stendalerin ist, sind ihre Gerichte von der Altmark geprägt .

Wichtig ist ihr, dass ihre Rezepte einfach nachzukochen sind und den Geldbeutel schonen. Die ein oder andere Festtagsspeise schafft es trotzdem gelegentlich in ihr Repertoire. Ihre Botschaft an alle Follower: Kochen ist kein Hexenwerk!

Davon kann man sich in ihren Videos selbst überzeugen. Statt schneller Schnitte, hektischer Zeitraffer und übersprungener Schritte, wie es in heutigen Kochvideos der Trend ist, lässt sich Oesemann Zeit und erklärt Vorgänge Schritt für Schritt. So kann man ihr Video beim Kochen einfach mitlaufen lassen und ihre Tipps und Kniffe gleich anwenden. Fast so, als würde man neben der eigenen Mutti in der Küche stehen. Die Stendalerin strahlt in ihren Videos Ruhe und Geborgenheit förmlich aus.