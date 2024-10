Komet über Tangermünde

Über Sachsen-Anhalt ist Mitte Oktober der Komet Tsuchinshan-ATLAS am Abendhimmel zu sehen. Am Sonntagabend konnte er unter anderem über Tangermünde in der Altmark mit bloßem Auge beobachtet werden. Laut Astronomen kam der Himmelskörper am Wochenende der Erde bis auf etwa 70 Millionen Kilometer nahe, was in etwa der halben Entfernung zwischen Erde und Sonne entspricht. Danach entfernt er sich und wird lichtschwächer.