Zack, zack, zack. In Sekundenschnelle hat Martin Krollmann eine Zwiebel in kleine Würfelchen geschnitten. Es geht dem gelernten Koch locker und flink von der Hand, ist tausendfach geübt. Diese Zwiebeln sind nicht für Gäste seines Restaurants "Atrium" im Herzen Stendals bestimmt, sondern für Patientinnen und Patienten sowie Beschäftigte und Gäste des Johanniterkrankenhauses in Stendal und für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims der Johanniter in Genthin.