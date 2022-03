Geflüchtete in Sachsen-Anhalt Zentrale Asylbewerber-Unterkunft in Stendal soll vorfristig bezogen werden

In Stendal herrscht derweilen große Betriebsamkeit auf dem Gelände der ehemaligen DDR-Grenztruppen am südlichen Stadtrand. Mehr als 50 Arbeiter sind täglich mit den Bauarbeiten beschäftigt. Die beiden großen Wohnkomplexe für bis zu 1.000 Menschen sehen von außen schon fertig aus, die gelbe Fassade strahlt in der Sonne. Innen muss aber noch einiges passieren.