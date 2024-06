Sebastian Harwardt erledigt die letzten Vorbereitungen für die Ausstellung. Eine ganze Etage hat das Altmärkische Museum zur Verfügung gestellt. Etliche Bilder müssen noch gehängt werden. Die Schmuckstücke seiner Lebensgefährtin kommen in Glasvitrinen. Die Schmuckkünstlerin Elisa Sophia Herrmann ist noch mit dem jüngsten Sohn in Halle und kommt erst zu Vernissage angereist. Dann ist die Familie vollständig. Der größere Sohn ist gerade bei den Großeltern in Tangermünde bei Stendal, denn da ist Sebastian Harwardt aufgewachsen.

Die ländliche Herkunft ist eine wesentliche Komponente der künstlerischen Inspiration. Auch Elisa Herrmann kommt aus einer eher ruhigen Gegend. Sie stammt aus Blankenhain bei Zwickau. Sebastian Hawardt sagt: "Wir haben die ländliche Ruhe in uns aufgenommen." Sein Schulweg führte direkt an der Elbe entlang. Oft verweilte er, um die Landschaft zu betrachten. Das wünsche er sich auch von den Besuchern der Ausstellung: "Es wäre schön, wenn die Leute mehr hingucken würden, nicht nur auf meine Bilder, sondern auch auf ihre Lebenswelt."

Ausstellung im Altmärkischen Museum Die Zeichnungen, Farbholzschnitte, Collagen und Schmuckstücke sind noch bis zum 4. August 2024 im Altmärkischen Museum in Stendal zu sehen. Am 15. Juni findet dort um 15.30 Uhr ein Künstlergespräch statt.

Gern zeigt er Schmuddelecken oder merkwürdige Details in Landschaften und Städten. Verstörend sind dabei die Überschneidungen von Marodem und bewusst erzeugter Schönheit. "Ich kann versuchen, mit meiner Kunst einen positiven Blick zu schaffen", meint Hawardt. Auf der anderen Seite will er auf gesellschaftliche Verwerfungen hinweisen. "Den Kopf einschalten und hinterfragen" nennt er es.

Sebastian Harwardt hat von 2009 bis 2015 an der Burg Giebichenstein in Halle Grafik studiert. Seitdem leben er und seine junge Familie von Stipendien. Neben Förderungen von Land, Bund und der Kunststiftung Sachsen-Anhalt erhielt er 2022 auch ein lokales Stipendium als "Artist in Residence" von der Stendaler H. und H. Kaschade Stiftung. Daneben vermittelt Sebastian Harwardt Kunsttechniken auch an Schulen und der Universität in Halle.