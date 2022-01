Während durch die kleine Klingel auch Ungeimpfte in der Stendaler Parfümerie einkaufen können, setzen inzwischen immer mehr Städte in Sachsen-Anhalt auf Zugangsbändchen, um die Kontrolle der 2G-Regeln für den Einzelhandel zu erleichtern. So werden in der Innenstadt von Halle und Wernigerode seit Mittwoch nach der 2G-Kontrolle bunte Armbändchen an die Kunden ausgegeben. Eine ähnliche Zugangskontrolle gilt in Magdeburg schon seit Dezember 2020.