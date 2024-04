Als der damalige Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) im Jahr 2018 in Stendal bei einer Podiumsdiskussion den Bau der Landesaufnahmeeinrichtung verteidigte, da sagte er: "Ich möchte nicht noch einmal so dastehen wie 2015." In jenem Jahr hatte es im Zuge des Krieges in Syrien eine Welle an Flüchtlingen gegeben. Es mussten auch in Sachsen-Anhalt teilweise leerstehende Supermärkte und Hotels für die Unterbringung der Menschen angemietet werden. In Klietz (Landkreis Stendal) wurde eine Bundeswehrkaserne genutzt, teilweise wurden Turnhallen für die Unterbringung vorbereitet.