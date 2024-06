Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs muss ein Mann aus Tangerhütte im Landkreis Stendal hinter Gitter. Das Landgericht Stendal verurteilte ihn am Donnerstag zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Das teilte ein Gerichtssprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mit. Dem 57-Jährigen aus dem Ortsteil Grieben war zur Last gelegt worden, seine minderjährige Enkelin von August 2021 bis Februar 2023 in elf Fällen sexuell missbraucht zu haben.