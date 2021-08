Wegen hoher Corona-Infektionszahlen Kreis Stendal weitet Testpflicht wieder aus

Am Dienstag lag die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Stendal am dritten Tag in Folge über dem Grenzwert von 35. Der Landkreis hat deswegen angekündigt, Lockerungen bei der Testpflicht zurückzunehmen. Das sieht die derzeit in Sachsen-Anhalt gültige Landesverordnung so vor. Die Kreisverwaltung selber spricht von einem „drastischen Anstieg“ von einem Inzidenzwert von fünf vor einer Woche und 38 an diesem Dienstag.