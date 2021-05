Baumbesetzer protestieren gegen Autobahn Bürgermeister wollen im Losser Forst deeskalieren

Die Bürgermeister der Verbandsgemeinde Seehausen wollen Ruhe in den Streit mit den Baumbesetzern im Losser Forst bringen. Dazu soll am Mittwoch ein gemeinsames Statement von ihnen erscheinen. Der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD) betonte bereits am Dienstag, dass die Demonstrierenden bisher keine Straftaten begangen hätten. Die Vergehen würden sich im Bereich von Ordnungswidrigkeiten bewegen.