Abstimmung im Kreistag Landrat Puhlmann kann nun doch Eltern-Teilzeit nehmen

Landrat Patrick Puhlmann aus Stendal ist vergangenes Jahr erstmals Vater geworden. Ab August will er zwei Monate in Elternzeit gehen – allerdings nur Teilzeit, um das Landratsamt nicht "kopflos" zu lassen. Nachdem sein Wunsch in einer ersten Abstimmung vom Kreistag abgelehnt wurde, stimmten die Kreisräte in einer Sondersitzung am Montagabend nun dafür. Aber nur knapp.