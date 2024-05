Der Landkreis Börde – der Boden dort ist noch fruchtbarer als der in der Wische, doch auch dort sollen noch mehr Windkraft- und PV-Anlagen gebaut werden – macht Gemeinden und Räte mittlerweile darauf aufmerksam, dass diese das Bodenschutzrecht beachten, wenn neue Flächen für regenerative Energien freigegeben werden sollen. Denn: Während über Standorte für Windparks in Sachsen-Anhalt die Planungsgemeinschaften entscheiden, ist bei Photovoltaik-Anlagen jede Gemeinde für ihr eigenes Terrain zuständig.

Der Neukirchener Biolandwirt Markus Meyer erfährt das gerade am eigenen Leibe: Er ist begeistert über die Qualität seines Ackerbodens, weiß aber auch, dass bei den Nachbarn schon mehrfach Vertreter von Stromkonzernen angefragt und hohe finanzielle Angebote zum Landkauf abgegeben haben. Auch bei Markus Meyer selbst hat es zum Beispiel RWE versucht. Der Biobauer hat abgewunken. Er ist vor Jahren extra aus Schleswig-Holstein in die Wische gekommen, weil der Boden in dem altmärkischen Nord-Zipfel so fruchtbar ist. Jetzt hat Meyer Angst, dass auch diese wertvollen Flächen dem Energieziel des Landes "geopfert" werden.