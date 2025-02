Mehr noch, über die Sozialagentur wird Druck aufgebaut. Im vergangenen Jahr schrieb die Behörde alle Beschäftigten in Röxe an und wies sie darauf hin, dass sie in einer nicht anerkannten Werkstatt arbeiten würden und die Vorschriften des Arbeits- und des Unfallschutzes nicht kontrolliert werden könnten. "Das hat viele von uns in Panik versetzt", sagt Sabrina Feindt. Sie ist Vorsitzende des Werkstattrates. Erst mit einer Mitarbeiterversammlung habe wieder Ruhe hineingebracht werden können sagt sie.