Zusätzliche Unterrichtsstunde Lehrerin verweigert Mehrarbeit: Prozess um Kündigung vertagt

13. November 2023, 15:29 Uhr

Seit dem Frühjahr müssen Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt eine Stunde mehr pro Woche arbeiten. Eine Grundschullehrerin aus der Altmark weigerte sich. Dann wurde ihr fristlos gekündigt. Die Frau klagt und will wieder eingestellt werden. In Stendal hat am Montag der Prozess begonnen. Da es zu keiner Einigung kam, ist der nächste Termin für Februar vorgesehen.