Die Baumbesetzer im Losser Forst in der Altmark haben vor Gericht eine Schlappe erlitten. Das Oberverwaltungsgericht Magdeburg hat eine Beschwerde von zwei Personen aus dem Umfeld der A14-Gegner zurückgewiesen. Dies teilte Gerichtssprecherin Claudia Schmidt am Donnerstag mit.

Zwei Gerichte hatte den Protestierenden zuvor das Recht auf Versammlung und Protest in dem Privatwald eingeräumt. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Unter anderem wurde den Baumbesetzern auferlegt, ihre Baumhäuser so lange nicht zu betreten, bis sie deren Standsicherheit nachgewiesen haben. Außerdem muss auch ein Versammlungsleiter benannt werden. Darüber hinaus dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten dort sein. Ferner zählt zu den Auflagen, dass Hunde an der Leine zu führen sind.