Die Aktivisten im Losser Forst haben ihr Protestcamp verlassen und so die Baumbesetzung vorerst beendet. Als die Einsatzkräfte in den Nachmittagsstunden anrückten, fanden sie in dem Camp niemanden mehr vor. Damit haben die Baumbesetzer der Aufforderung, den Wald angesichts der hohen Waldbrandgefahrenstufe zu verlassen, Folge geleistet.