"Wir haben in den letzten zehn Jahren zweimal die Preise angepasst, weil die Kosten gestiegen sind", sagte Andreas Brohm, Einheitsgemeindebürgermeister in Tangerhütte, MDR SACHSEN-ANHALT. "Und immer war das Petitum: Es soll nicht die Gemeinde dafür bezahlen." Stattdessen mussten immer die Endkunden als Kostenverursacher die Preiserhöhungen zahlen, so Brohm weiter.

Zum anderen befürchtet Andreas Brohm, dass Eltern aus anderen Schulen der Einheitsgemeinde Klage einreichen und sich dabei auf das Gleichheitsgebot berufen könnten. Die Konsumenten in Lüderitz seien jetzt bessergestellt, so Brohm, weil die Einheitsgemeinde nach der Ratsentscheidung den Differenzbetrag weiter auffangen müsse. Die Schüler in Grieben beispielsweise seien nicht an der Schulküche Lüderitz beteiligt und müssten zudem an ihren Essensanbieter "ein paar Cent mehr zahlen". Das halte er für ungerecht, sagte Brohm.