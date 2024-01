In der Altmark demonstrieren am Mittwochabend Landwirte erneut gegen die Agrarpläne der Bundesregierung. Seit 17 Uhr brennt auf dem Schützenplatz in Stendal ein Mahnfeuer. Das teilte der Landkreis mit. Weitere Blockaden der Elbebrücke Tangermünde im Zuge der B 188 sind vorerst nicht zu erwarten. Diese waren den Bauern vom Landkreis in dieser Woche verboten worden.