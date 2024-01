In der Altmark haben am Mittwochabend Landwirte erneut gegen die Agrarpläne der Bundesregierung demonstriert. Ab 17 Uhr brannte auf dem Schützenplatz in Stendal ein Mahnfeuer. Das teilte der Landkreis mit. Im Rahmen der Aktion diskutierten die Landwirte mit dem Stendaler Bundestagsabgeordneten Marcus Faber (FDP). Dieser hob vor 200 Protestierenden die Zugeständnisse der Bundesregierung an die Landwirte hervor. Neben Bauern beteiligten sich nach Angaben eines MDR-Reporters auch Handwerker und andere Bürger an der Aktion in Stendal.