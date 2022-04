Das Maschinengewehr MG 08 Das MG 08 wurde im Ersten und von den Deutschen auch noch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Die Chinesen bauten es später nach. So kam das Maschinengewehr auch noch im Vietnam-Krieg zum Einsatz. Das MG war wassergekühlt und verwendete 250-Schuss-Stoffgürtel aus Leinen. 08 steht für das Produktionsjahr des Ursprungsmodells von 1908, später folgten leichtere Varianten – etwa das 08/15, dessen Name wegen seiner Massenproduktion zum geflügelten Wort wurde.

Als mir das bewusst geworden ist, hat mir das sehr große Bauchschmerzen bereitet. Es gilt als funktionsfähiges Maschinengewehr und so etwas will man nicht besitzen.

Das Osterburger Kreismuseum erhielt das MG 08 in den 1960er-Jahren erst als Leihgabe, dann als Geschenk vom Kulturhistorischen Museum Magdeburg. Warum, ist unklar. Die Waffe war nicht in der Altmark im Einsatz.

Etwa 20 Waffen muss Florian Fischer jetzt im Museum Osterburg überprüfen. Dabei ist auch ein Infanteriegewehr aufgetaucht, das ebenso als verbotene Waffe gilt. Alle anderen gelten als historisch und ungefährlich. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Jetzt hat Florian Fischer einen Abnehmer für die historische Waffe gefunden: das Waffenmuseum in Suhl. Dort hätte man sich überschlagen vor Freude über das Geschenk aus Osterburg, so der Leiter des Museums. Denn: Das MG 08 ist mittlerweile eine Rarität. Es gibt weltweit noch etwa sechs Originale. Das Waffenmuseum Suhl habe ein MG 08 in seiner Dauerausstellung, wurden die Osterburger vom Suhler Waffenmeister informiert, allerdings als Leihgabe. Diese Kosten könne man sich jetzt sparen. Außerdem zeigten sich die Kenner in Suhl von dem unrestaurierten, aber dennoch hervorragenden Allgemeinzustand der Waffe beeindruckt. Offenbar war das Maschinengewehr all die Jahre gepflegt und geölt worden.