Die Bemühungen um ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) am früheren Krankenhaus in Havelberg tragen erste Früchte. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT haben sich mittlerweile drei Mediziner gemeldet, die in der Hansestadt im Landkreis Stendal arbeiten wollen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Vereins Pro Krankenhaus Havelberg um einen Allgemeinmediziner mit chirurgischer Zusatzausbildung, eine Rheumatologin und einen Orthopäden, der einmal pro Woche aus Berlin nach Havelberg kommen würde.