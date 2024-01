Es ist einer der größten Müllskandale der Bundesrepublik: 2008 wurde aufgedeckt, dass in den beiden Tongruben in Möckern und in Vehlitz (Jerichower Land) in großem Stil Hausmüll über rund drei Jahre illegal entsorgt worden war – insgesamt rund 900.000 Tonnen. Um das zu bewerkstelligen, wurde nicht nur der damalige Landrat Lothar Finzelberg bestochen. Es wurde an den Aufsichtsbehörden vorbei agiert. Auch nach 16 Jahren muss sich das Landgericht Stendal immer noch mit der Angelegenheit beschäftigen.