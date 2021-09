Von Schüler mitgebracht Schule in Bismark wegen Munitionsfund evakuiert

In den Ferien hat ein Schüler aus Bismark im Wald Munition gefunden. Am Freitag wollte er sie stolz seinen Mitschülern präsentieren – und löste damit die Evakuierung der Schule aus. Auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an.