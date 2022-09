In einem gut erhaltenen Jugendstilhaus mitten im Stendaler Stadtzentrum lädt Yvonne Riesmann zum Einkaufen, wie man es sich in einem Tante-Emma-Laden vorstellt, ein. Im Sommer 2019 gründete die gebürtige Stendalerin "MY Unverpackt". Seitdem kamen einige Herausforderungen auf sie zu, wie die Corona-Pandemie oder die stark steigenden Preise.Im Gegensatz zu anderen Unverpackt-Läden hat Yvonne Riesmann aber einen entscheidenden Vorteil:

Der Laden ist schon alteingesessen, denn zuvor war er ein Tee- und Gewürzladen, den die "MY Unverpackt"-Gründerin der vorherigen Besitzerin abgekauft hat. Seitdem hat sie nach und nach das Sortiment umgestellt, so Riesmann. Hinzu kamen Alltagsgegenstände wie Bambuszahnbürsten, festes Shampoo, Brotdosen aus Metall und Lebensmittel wie Nudeln oder Backpulver, die aus Schütten oder Gläsern nach Bedarf abgefüllt werden können. Auch die Tees aus dem alten Sortiment sind unverpackt erhältlich. Bildrechte: MDR/Corinna Dietl

Yvonne Riesmann ist selbst davon überzeugt, dass sie nicht so gut durch die Corona-Monate gekommen wäre, wenn sie direkt nur mit unverpackten Produkten gestartet wäre. Einerseits konnte sie den Kundenstamm des zuvor circa 25 Jahre bestehenden Tee- und Gewürzladen übernehmen, anderseits konnte sie diese Kunden auch dazu animieren, das neue Sortiment auszuprobieren.

Auch im Teebereich habe ich viele Kunden, gerade Ältere, die sagen ‚Ach Mensch, zu Hause habe ich meine Teedose, dann bringe ich die direkt mit, dann muss ich die Tüte zu Hause nicht umkippen.‘ Da sage ich immer ‚Juhu ja super, das ist genau das, wo wir hinwollen!‘. Yvonne Riesmann, Besitzerin Unverpacktladen Stendal

Zu einem behaglichen Laden gehört auch eine Sitzecke. Auch Yvonne Riesmann, die Gründerin des Ladens, nimmt dort gerne Platz. Bildrechte: MDR/Corinna Dietl

Gleichzeitig biete "MY Unverpackt" aber auch eine Ergänzung zu den Bauern- und Wochenmärkten, die sehr regelmäßig in Stendal stattfinden, erklärt Riesmann. Bei den Märkten liegt der Fokus vor allem auf frischer Ware, von Obst bis hin zur Wurst. Stendals Unverpacktladen bietet hingegen Trockenprodukte an. Unverpacktläden in anderen Städten bieten oft auch viel Frisches an, so wie Obst in Halles "abgefüllt" oder veganen Käse in Magdeburgs "Ernas LebensMittelPunkt". Das alles zusammengenommen sind für Riesmann mögliche Gründe, warum ihr Laden im Gegensatz zu anderen sich weiterhin gut hält.

Neue Website zum Jubiläum

"MY Unverpackt" besteht seit August nun drei Jahre. Zum Geburtstag schenkte Yvonne Riesmann sich selbst eine Kompletterneuerung der Website. Neben dem neuen Aufbau kam auch ein Bestellshop dazu, den sie lachend als "ihr kleines Baby" bezeichnet. Wenn man auf den Reiter "Shop" klickt, werden einem Geschenksets aus Gewürzen, Tee oder Kosmetikprodukten in rustikal wirkenden Tassen oder alten Metallkoffern angezeigt. Das Geschenkset, das am besten gefällt, wird ausgewählt und im Laden abgeholt. Die Geschenksets aus dem Bestellshop werden von Yvonne Riesmann passend zum Flair ihres Geschäfts hergerichtet. Bildrechte: MDR/Corinna Dietl

Ob Yvonne Riesmann in Zukunft einen generellen Onlineshop einführen möchte, weiß sie noch nicht: "Online ist natürlich immer ein Thema. Ob ich das überhaupt möchte, weil wir gesagt haben, wir möchten den Laden hier erstmal vor Ort präsent machen." Sie verriet aber, dass sie für Stammkunden auch mal eine Ausnahme mache und zum Beispiel Gewürze in einem kleinen Briefumschlag versendet.

Die Situation anderer Unverpacktläden