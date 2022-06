Nach fast zwei Jahren Bauzeit steht in Stendal der Grundschulneubau am Haferbreiter Weg vor der Fertigstellung. Die Stadt investiert 7,6 Millionen Euro, fast 1,5 Millionen Euro kommen aus Fördergeld. Es wird dort Platz für 150 Schülerinnen und Schüler geben. Der Hort ist für 120 Kinder ausgerichtet.

"Wir hatten bereits vor dem Start rund 80 Prozent aller Aufträge vergeben", sagt Projektplaner Carsten Thiele. Damit habe es große Planungssicherheit für alle Beteiligten gegeben. Ein großes Ärgernis war Ende Februar die Zerstörung von fast allen großflächigen Scheiben der Schule. Unbekannte hatten in einer Nacht 51 Scheiben so stark beschädigt, dass sie nun ausgewechselt werden müssen.

Nun heißt es Kartons packen und den Umzug organisieren. "Das steht noch wie eine Wand vor uns", sagt Albrecht. Allerdings überwiege die Vorfreude auf das neue Schulgebäude mit all seinen Möglichkeiten. Was einmal aus der alten Petrikirchhofschule werden soll, ist noch nicht klar. Die neue Grundschule am Haferbreiter Weg wird Ende August in Betrieb genommen. Eine feierliche Eröffnung und einen Tag der offenen Tür wird es am Freitag, 2. September, geben.