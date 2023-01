Für geplanten Neubau 100.000 Euro Spenden für Hospiz in Stendal

Fast 100.000 Euro konnte die Adelbert-Diakonissen-Mutterhaus-Stiftung schon für das neue Hospiz in Stendal sammeln. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich noch in diesem Jahr. Die Stiftung ist wegen des hohen Eigenanteils weiter auf Spenden angewiesen. Sie geht von Gesamtkosten in Millionenhöhe aus.