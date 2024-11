Im Fall der vermissten Inga will ein Smoothie-Hersteller aus Bonn offenbar seine Flaschen mit Fahndungsbildern des verschwundenen Mädchens bedrucken. Das berichtet die Volksstimme. Die Flaschen sollen in mehr als 30.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft werden.