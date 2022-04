Es ist eine vielsagende Szene im zurückliegenden Wahlkampf: Bastian Sieler steht in der Stendaler Fußgängerzone am Infostand und bewegt rhythmisch den Kinderwagen mit seiner zehn Monate alten Tochter. Gleichzeitig verteilt seine Frau Ninett fleißig Flyer für den parteilosen OB-Kandidaten. In den vergangenen Monaten hat der 34 Jahre alte neue Oberbürgermeister von Stendal – in der Stichwahl besiegte er am Sonntag seinen Konkurrenten Thomas Weise von der CDU – alles in die Waagschale geworfen. Er hat einen klassischen Straßenwahlkampf hingelegt und ist Klinken putzen gegangen, wie man so schön sagt. Nicht nur seine Frau, sondern auch zahlreiche SPD-Mitgliedern haben ihn unterstützt.