In Stendal in Sachsen-Anhalt wird im kommenden Jahr eine leistungsfähige Batteriespeicheranlage in Betrieb genommen. Mit einer Kapazität von rund 210 Megawattstunden soll sie dazu beitragen, das regionale Stromnetz zu stabilisieren. Die Anlage wird von dem Unternehmen NOFAR Energy entwickelt und errichtet.