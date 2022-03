Um in das Bürgermeister-Amt gewählt zu werden, ist die absolute Mehrheit erforderlich. Ein Kandidat oder eine Kandidatin benötigt also mehr als 50 Prozent der Stimmen, um am Sonntag gewählt zu werden. Andernfalls wird es am 24. April eine Stichwahl geben zwischen den beiden Kandidaten mit dem höchsten Stimmenanteil.

Auch in Havelberg und Tangermünde wird gewählt. In beiden Städten treten die bisherigen Amtsinhaber nicht erneut an: In Havelberg verlässt Bernd Poloski nach 30 Jahren das Rathaus, in Tangermünde tritt Jürgen Pyrdock nicht wieder an. Es stehen jeweils drei Kandidaten oder Kandidatinnen zur Wahl.