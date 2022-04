Dass es für ihn kein Selbstläufer werden würde, war Thomas Weise allerdings schon klar. Er machte einen engagierten Wahlkampf, war auch auf der Straße unterwegs, gerne mit Stand am Winckelmann-Platz, trat zum Fernseh-Duell an. Zuletzt ließ er noch großflächige Banner aufhängen. Auch eine anständige Internetseite hatte er. Er war gewarnt: In den vergangenen Jahren hatte die erfolgsverwöhnte CDU in der Altmark zahlreiche Wahlschlappen einstecken müssen.

Zuletzt war der Landratsposten in Salzwedel – ebenfalls in einer Stichwahl – an den jungen und bis dato völlig unbekannten Steve Kanitz (SPD) aus Kalbe/Milde gegangen. Auch der Landratsposten in Stendal ist seit zwei Jahren in der Hand des Sozialdemokraten Patrick Puhlmann. Und bei der Bundestagswahl im Herbst holte der Stendaler Mediziner Herbert Wollmann (SPD) haushoch das Direktmandat gegenüber dem CDU-Kontrahenten Uwe Harms. Einzig bei der Landtagswahl konnte die CDU vor einem Jahr noch einmal alle fünf Direktmandate verteidigen – allerdings teilweise sehr knapp. Dabei hatte die CDU sogar noch Glück, denn im Süden des Landes gingen einige Mandate an die AfD. Die Zeiten, in denen die Wahlkarte in Sachsen-Anhalt tiefschwarz war, sind vorbei.