In Stendal wird am 27. März ein neuer Rathaus-Chef gesucht. Nach 21 Jahren tritt Klaus Schmotz (70) nicht erneut zur Wahl des Oberbürgermeisters an. Ihn wollen sechs Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten beerben, die ein höchst unterschiedliches Profil besitzen.

Klaus Schmotz hat eine ganze Ära in Stendal geprägt, die mit den Stichworten Innenstadtsanierung und Stadtumbau gekennzeichnet sind. Aber auch der Wahlskandal um gefälschte Wählerstimmen beschäftigte in Stendal nicht nur die Justiz, sondern hatte auch Auswirkungen auf die Lokalpolitik.

Nun gilt es, neue Akzente zu setzen. Insgesamt sind rund 33.000 Wahlberechtigte aufgerufen, das neue Stendaler Stadtoberhaupt zu wählen. Verwaltungserfahrung haben dabei nur zwei Bewerber. Auch beim lokalpolitischen Engagement sind die Voraussetzungen höchst unterschiedlich.

MDR SACHSEN-ANHALT stellt die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge vor.

Ich möchte Oberbürgermeister werden, weil wir in Stendal endlich mehr Bauland für junge Familien, eine moderne Verwaltung und auch mehr innere Sicherheit für die Bürger brauchen. Arno Bausemer

Arno Bausemer tritt für die AfD an. Bildrechte: privat Seit dem Einzug der AfD als Fraktion in den Stendaler Stadtrat im Jahr 2019 führt der 39-jährige Arno Bausemer die AfD-Fraktion an. "Wahlfälscher, Marktplatz-Beschmierer und Freunde der Vetternwirtschaft werden mit mir als Oberbürgermeister in Stendal nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen", sagt er mit markigen Worten. Bausemer stammt aus Hohengören im Elb-Havel-Winkel. Der studierte Journalist ist seit 2016 AfD-Mitglied und ist angestellter Wahlkreisreferent eines AfD-Landtagsabgeordneten. Im Nebenerwerb kümmert er sich um einen Landwirtschaftsbetrieb.



Bausemer hat kurz vor Ablauf der Frist seine Kandidatur bekanntgegeben. Zunächst hatte er eine Kandidatur ausgeschlossen. Er war bereits 2019 als Landratskandidat angetreten und wähnte sich im vergangenen Jahr schon fast im Bundestag, als seine Partei ihn bei der Bundestagswahl auf Platz drei auf der Landesliste platziert hatte. Durch zwei Direktmandate zweier AfD-Kandidaten verpasste Bausemer jedoch den Sprung nach Berlin.

Ich möchte Oberbürgermeisterin werden, weil ich als alleinerziehende Mutter mit einem körperlichen Handicap sehr gut weiß, was die Menschen wirklich brauchen. Ich kann viel dafür tun, der anhaltenden Spaltung der Gesellschaft Einhalt zu gebieten. Alkje Fontes

Alke Fontes tritt für Die Basis an. Bildrechte: privat Um als OB-Kandidatin dabei zu sein, musste die 43-jährige Alkje Fontes zunächst 100 Unterstützer-Unterschriften sammeln. Das hat einen Grund: Sie tritt für die Partei Die Basis an, allerdings ist diese nicht im Stadtrat vertreten. Fontes, die in Gethlingen in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark lebt und dort im Gemeinderat sitzt, hat die Partei Die Basis vor knapp zwei Jahren mitbegründet und trat im vergangenen Jahr auch als Bundestagskandidatin an – allerdings vergeblich.



Sie stammt aus Baden-Württemberg und ist eine gebürtige Freifrau von Schlichting. "Ich habe den Mut, Dinge zu benennen, bin ehrlich und authentisch. Das ist es, was wir jetzt brauchen: Frieden und echte Mitbestimmung aller Stendaler", sagt sie. Insbesondere stört sie, dass in der derzeitigen Pandemiesituation die Rechte der Kinder nicht genügend berücksichtigt werden. "Sie haben keine Lobby", sagt die dreifache Mutter. Sie möchte Stimme "aller Randgruppen" sein, so Fontes. Dazu zählt sie neben Kindern auch Rentner, Behinderte und "auch Frauen". Ein Projekt von ihr ist "Gemüse statt Blumen" im öffentlichen Raum.

Ich möchte Oberbürgermeister werden, weil die Winckelmannstraße derzeit nicht die einzige 'Großbaustelle' ist. In der Stadtpolitik müssen Stadt und Bürger:innen spürbar und sichtbar Vorrang vor Parteiprogrammen haben, denn hier zählen WIR. Rico Goroncy

Rico Goroncy tritt für Die Linke an, ist aber nicht Parteimitglied. Bildrechte: privat Vor zweieinhalb Jahren ist Rico Goroncy in die Lokalpolitik eingestiegen und arbeitet seither im Stadtrat in der Linken-Fraktion mit, obwohl er nicht Parteimitglied ist. "Mich interessiert Parteigeplänkel gar nicht", sagt der gebürtige Wolmirstedter. "Politik besteht aus Kompromissen, man muss mit den Leuten reden", ist das Credo des 41-Jährigen. Sein Leben geändert hat sich 2008, als er als Zeitsoldat wieder zurückgekommen ist aus Afghanistan. Da fiel ihm auf, dass es auch in Deutschland viele Menschen gibt, denen es nicht gut geht: Rentner müssten teilweise Falschen sammeln und Kinder bekämen nur eine Mahlzeit am Tag. "Das hat mir die Augen geöffnet", sagt der selbständige Versicherungsmakler.



In seiner Freizeit ist er Vereinsvorsitzender beim Post SV Stendal und kann damit gerade auch Kinder und Jugendlichen eine Freizeitgestaltung mitorganisieren. Er möchte in der Kommunalpolitik auch den Teamgeist wieder fördern. "Es gibt viele Mitspieler auf dem Platz. Es geht darum, dass wir wieder mehr in eine Richtung gehen müssen", sagt Goroncy. Man müsse sich von Parteiprogrammen und persönlichen Befindlichkeiten lösen, um konstruktiv etwas für die Stadt zu erreichen, sagt er nach jetzt 32 Monaten persönlicher Stadtratsarbeit.

Ich möchte Oberbürgermeister werden, weil ich als Master-Verwaltungswirt das notwendige Fachwissen mitbringe. Als junger Familienvater und Stendaler will ich unsere Stadt und die Ortschaften modern und bürgernah gestalten. Sebastian Sieler

Sebastian Sieler, tritt mit Unterstützung der SPD als Einzelbewerber an. Bildrechte: privat Wahlen kennt der Verwaltungsangestellte des Landkreises Stendal seit 2020 – und zwar als Kreiswahlleiter. Jetzt nimmt er den Seitenwechsel vor und stellt sich selbst zur Wahl, musste auch als Einzelbewerber 100 Unterschriften sammeln. Der 34-jährige dreifache Familienvater arbeitet in der Kommunalaufsicht des Landkreises, nachdem er in Halberstadt öffentliche Verwaltung studiert und ein Jahr lang in der Kämmerei der Stadtverwaltung von Bismark gearbeitet hat. Seine Kandidatur hat er bereits früh im November bekanntgegeben, er wird von der SPD unterstützt.



"Stendal ist für mich eine lebens- und liebenswerte Stadt mit einer Menge Potential", sagt Sieler. Sein Wahlmotto lautet: "Stendal – das sind wir". Vor allem möchte er mehr Bürgerbeteiligung organisieren und die Verwaltung bei der Digitalisierung voranbringen. Als Verwaltungsfachwirt sieht er sich gut gerüstet für die Aufgabe als Verwaltungschef von mehreren hundert Mitarbeitern – und das "mit Fachkompetenz und losgelöst von Parteivorgaben".

Ich möchte Oberbürgermeister werden, weil die Hansestadt Stendal mit ihren Ortsteilen eine attraktive Stadt ist, in der wundervolle Menschen leben und arbeiten. Mit Ihnen will ich mich den Herausforderungen unserer Zeit stellen und gemeinsam in die Zukunft führen. Thomas Weise

Thomas Weise tritt für die CDU an und wird von der FPD unterstützt. Bildrechte: privat Der Stendaler Unternehmer Thomas Weise hat sich bereits seit längerer Zeit für das Amt des Oberbürgermeisters in Stellung gebracht. Der 52-jährige Familienvater ist seit fast 20 Jahren im Stendaler Stadtrat vertreten und ist seit 2019 Präsident von Lok Stendal. Nach einem Umbruch in der Stendaler CDU übernahm der Thomas Weise vor zwei Jahren mehr Verantwortung und kann seine ganze lokalpolitische Erfahrung in die Waagschale werfen. Zunächst wollte er lieber das überparteiliche Amt als Stadtratsvorsitzender weiterführen, ehe er doch den CDU-Fraktionsvorsitz übernahm.



"Ich möchte Stendal als überregionalen Wirtschaftsstandort entwickeln, etablieren und vorhandene Unternehmen mit ganzer Kraft unterstützen", sagt der gebürtige Stendaler, der vom FDP-Stadtverband unterstützt wird. Auch ganz konkrete Projekte, wie die Sanierung der Bauernmarkthalle, der Neubau von Kitas sowie die Überwindung "der letzten bürokratischen Hürden", um genügend Bauland und Gewerbegebiete schaffen zu können, will er anpacken.

Ich möchte Oberbürgermeisterin von Stendal werden, weil ich als parteifreie Kandidatin die Bürger Stendals und seiner Ortschaften wieder in den Fokus des Handelns stellen und unsere Stadt umfänglich voranbringen will! Kerstin Westphal

Kerstin Westphal tritt als Einzelbewerberin an. Bildrechte: privat 24 Jahre lang war die gebürtige Stendalerin eng mit dem Rathaus verbunden. Von 1983 bis 2013 wirkte die studierte Kindheitspädagogin als Personalrätin. Ab 1997 übernahm sie Führungsverantwortung in Stendaler Kitas und leitete später drei Horte. "Mein Ziel ist es, unsere Heimat weiter wirtschaftlich zu stärken, Kultur- und Bildungseinrichtungen zu fördern und somit den Wohlstand und die Lebensqualität für alle Bürger zu verbessern", sagt die 55-Jährige, die ganz ohne parteipolitischen Rückenwind in den Rathaus-Chefsessel möchte. 100 Unterstützerunterschriften musste sie beibringen.



Derzeit leitet sie eine Betreuungseinrichtung im bayerischen Grasbrunn mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 2013 hatte die Mutter zwei erwachsener Söhne ihre Heimatstadt verlassen, nachdem sie berufsbegleitend an der Hochschule Magdeburg-Stendal Kita-Leitung studiert hatte. "Meine Eltern, Verwandte und gute Freunde waren immer in Stendal und geben mir ein Gefühl für meine Stadt", sagt sie.

Die bisherigen Oberbürgermeister Stendals 2001 – 2022 Klaus Schmotz (CDU)



1994 – 2001 Dr. Volker Stephan (SPD)



1992 – 1994 Hartmut Gebhardt (CDU)



1990 – 1992 Manfred Haufe (CDU)

Die Hansestadt Stendal hat rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Rund 33.000 von ihnen werden am 27. März wahlberechtigt sein, wie Stadtwahlleiter Phillip Krüger zu berichten weiß. Zur Stadt mit ihren 30 Ortsteilen gehören insgesamt 18 Ortschaften.

Es gibt 36 Wahllokale. In der Kernstadt gibt es 15 Wahlbezirke sowie in den Ortschaften 21 Wahlbezirke. Dazu kommen noch zusätzliche Briefwahllokale. Um die Wahl ordnungsgemäß abwickeln zu können, sind laut Wahlleiter 289 ehrenamtliche Wahlhelfer erforderlich. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung als Beisitzer von 50 Euro. Die Vorsteher der Wahllokale erhalten 60 Euro.