Die Justizvollzugsanstalt in Burg Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Die Bundespolizei hat in Stendal einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 41-Jährigen gefasst. Der Mann sei in die Justizvollzugsanstalt in Burg gebracht worden, wo er seine restlichen 896 Tage Haft antreten müsse, teilte die Bundespolizei Magdeburg am Freitag mit.