Thomas Laleike ist nach Jahren in großen Städten nach Stendal zurückgekehrt. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Doch vor sechs Jahren reift in dem IT-Experten der Entschluss zurückzukehren, wie er erzählt: "Ich habe mich in Hamburg nicht mehr wohlgefühlt. Ich war Teamleiter, arbeitete zehn Stunden am Tag, hatte kaum noch Freizeit. Für mich war klar, ich will wieder näher an die Heimat ran."



In Stendal leben seine Eltern. Vater Rüdiger Laleike hat in der Stadt als Designer einen Namen, entwarf unter anderem das markante Stadtsignet. Thomas arbeitet zunächst im Büro des Vaters und startet dann als freiberuflicher Web-Designer durch. Schnell findet der 44-Jährige Auftraggeber.