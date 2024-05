Ein Kompromiss im Ringen um die Genehmigung ist derzeit nicht in Sicht. Hilfe erhoffen sich die Osterburger und der Landkreis vom Landesamt für Verbraucherschutz. Eine Vertreterin der Behörde will am 10. Juni das Biesebad samt neuem Planschbecken in Augenschein nehmen und Vorschläge zum Betrieb machen.