Dann aber, hält das Kreis- Umweltamt dagegen, könne das Wasser hinterher nicht zurück in den Fluss. Es gelte – bei Zusatz zum Beispiel von Chlor oder anderen Mitteln – als Abwasser und dürfe nicht wieder in den natürlichen Kreislauf, sagte Kreis-Dezernent Sebastian Stoll MDR SACHSEN-ANHALT.

Grünes Licht hat die Stadt also nur vom Umweltamt. Sie dürfte also Biesewasser ins neue Planschbecken leiten und auch wieder zurück in den Fluss. Im Becken baden aber dürfte niemand; das Gesundheitsamt verweigert dieser Variante seine Zustimmung.

Ein Kompromiss im Ringen um die Genehmigung ist derzeit nicht in Sicht. Hilfe erhoffen sich die Osterburger und der Landkreis vom Landesamt für Verbraucherschutz. Eine Vertreterin der Behörde will am 10. Juni das Biesebad samt neuem Planschbecken in Augenschein nehmen und Vorschläge zum Betrieb machen.