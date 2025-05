Altmark Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz im Amt bestätigt

26. Mai 2025, 07:00 Uhr

Die Einheitsgemeinde Osterburg hat am Sonntag einen Bürgermeister gewählt. Die Mehrheit der Stimmen ging an den parteilosen Amtsinhaber Nico Schulz, der somit in seine dritte Amtszeit als Stadtoberhaupt geht. Die Gegenkandidatin der AfD, Sandra Matzat, musste sich geschlagen geben.