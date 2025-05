Osterburg: Nico Schulz will 10.000-Einohner-Marke knacken

Trotz des Bevölkerungsrückgangs und der schwierigen Wirtschaftslage im Osten habe man viel erhalten können in der Einheitsgemeinde, sagte Schulz MDR SACHSEN-ANHALT: Unternehmen, Dienstleistungen und Behörden zum Beispiel. Auch bei der Bevölkerungsentwicklung stehe Osterburg gut da.

Man habe, so Schulz, seit 2018 beim Abwanderungssaldo die Talsohle überschritten und 2024 sogar fast eine positive Einwohnerentwicklung erreicht. "Wir haben nur 14 Einwohner verloren im letzten Jahr. Die Jahre davor waren es immer so 100 bis 150", so Schulz.

Zuletzt lebten etwa 9.400 Menschen in Osterburg. Nach seiner Wiederwahl hat Schulz sich das Ziel gesetzt, dass es in Zukunft wieder mehr werden sollen. "Ich möchte, dass Osterburg so attraktiv wird, dass wir irgendwann auch wieder über die 10.000 Einwohner kommen", sagte er.

AfD-Kandidatin trotz Wahl-Niederlage zufrieden

An der Bürgermeisterwahl in Osterburg hatten sich am Sonntag nach vorläufigem Wahlergebnis 59,76 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt. Mit 1.200 war die Zahl der Briefwähler diesmal hoch. 67,59 Prozent votierten für Nico Schulz, 32,41 Prozent für seine Mitbewerberin von der AfD, Sandra Matzat.

Die zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden. Sie sei glücklich über jede Stimme, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Während des Wahlkampfs habe sie "so tolle Erlebnisse gehabt, so tolle Menschen kennengelernt". Womöglich müsse man viel öfter zu den Leuten gehen und ihnen zuhören, konstatierte Matzat, die auch Vorsitzende der AfD-Fraktion im Stadtrat von Osterburg ist. Durch die Wahl sieht sie sich gestärkt für diese Oppositionsarbeit.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt Matzat wurden im Wahlkampf durchaus Chancen auf den Sieg zugesprochen, der sie nach Hannes Loth (Bild links) in Raguhn-Jeßnitz zur zweiten AfD-Bürgermeisterin in Sachsen-Anhalt gemacht hätte. Denn bei der Kommunalwahl 2024 bekam ihre AfD in Osterburg 27,2 Prozent der Stimmen und ist seitdem hinter der Wählergemeinschaft Pro Altmark (31,1 Prozent), zu der der alte und neue Bürgermeister Nico Schulz gehört, die zweitstärkste Kraft im Kreistag.

Matzat nimmt Schulz in die Pflicht

Schulz habe den Mund sehr voll genommen, was er alles machen wolle, sagte Matzat. "Die Straßen, das ist ein großes Thema, die Kita 'Jenny Marx' will er bauen, das Biesebad – da seh' ich auch noch keine Lösung, die Schwimmhalle, die Verschönerung der Innenstadt." Es gebe viele Versprechungen, die er jetzt erfüllen müsse. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Diese Themen sieht auch der alte und neue Bürgermeister. So hat er – als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Osterburg – unter anderem verfügt, dass der kommunale Betrieb kleinere Schäden an Gehwegen und Straßen künftig selbst reparieren soll. Für das Biesebad, eines der letzten intakten Flussbäder Europas, drängt Schulz auf neue Konzepte für die Zeit ab 2027, wenn der jetzige Vertrag mit der Pächterin ausläuft.

Die Zukunft des Hallenbades an der Landessportschule sieht Schulz nur gesichert, wenn der Landessportbund als Träger der Landessportschule mit im Boot sitzt. Im Moment sei die Kommune allein dafür verantwortlich.

Harter Wahlkampf: "Andere Sitten und Gebräuche"

Die Wahlkämpfe, gab Nico Schulz am Sonntagabend bei einer kleinen Feier im Osterburger Ratskeller zu bedenken, würden immer härter, "weil einen die neuen politischen Akteure herausfordern und andere Sitten und Gebräuche Einzug gehalten haben in die Politik", so Schulz. Das mache die Sache nicht leichter und nicht schöner.