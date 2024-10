Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Nach Angaben von Umweltminister Armin Willingmann (SPD) gibt es in Sachen-Anhalt 2.700 Wind- und mehr als 70.000 Solaranlagen zwischen Arendsee und Zeitz. Rund 62 Prozent des Stroms würden demnach aus erneuerbaren Energien erzeugt. Allerdings gebe es seit Jahren auch die Kritik, dass die Gemeinden und die Menschen vor Ort an diesem Erfolg nicht ausreichend wirtschaftlich beteiligt werden.



Die Landesregierung hat daher im April 2024 den Gesetzentwurf "zur Akzeptanzsteigerung und Beteiligung beim Ausbau der erneuerbaren Energien" in den Landtag eingebracht.



Im August gab es ein Fachgespräch mit verschiedenen Experten. Die Beteiligten hatten dort die Möglichkeit Stellung zum Gesetzentwurf zu nehmen. Die Mitglieder des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt haben daraufhin beschlossen, sich in einer der nächsten Sitzungen erneut mit dem Gesetzentwurf zu beschäftigen und sich mit den Argumenten der Experten aus dem Fachgespräch auseinanderzusetzen. Ziel ist es, am Ende eine Beschlussempfehlung für den Landtag zu erarbeiten.