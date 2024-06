Als Fischer vor etwa zwei Jahren sein Amt antrat, sagte er in einem ersten Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT, die Dauerausstellung im Kreismuseum bräuchte dringend eine Überarbeitung. Die Einrichtung bedürfe einer umfassenden Umstrukturierung. Zu solch grundsätzlichen Arbeiten kommt Fischer jetzt schneller als erwartet. Er nehme jetzt jedes Stück in den Ausstellungsräumen und dem – wenig geordneten – Depot in die Hand, registriere neu, verpacke neu, erzählt er. Gerade kümmert er sich um die archäologische Sammlung. An dem Verbleib der 5.000 Stücke haben auch das Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie sowie der Museumsverband Sachsen-Anhalt Interesse. Sie beraten Florian Fischer bei den Arbeiten, die er jetzt im Museum ausführt.