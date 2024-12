Insgesamt haben 170 Kinder vor dem Nikolaustag ihre Stiefel in die Innenstadtgeschäfte getragen, auf dass der " Nikolaus " sie füllen möge mit Schokolade und kleinen Geschenken. Die meisten Händler in der Innenstadt hatten sich der Idee von Sabrina und Torsten Engels angeschlossen. Sie hätten nicht nur Zeit und Liebe investiert, sagt Engels, sondern auch Geld.

Die Händler hatten natürlich nicht nur vor, den Kindern eine Freude zu machen. "Wer die Kinder hat, kriegt die Eltern und die Großeltern auch", sagt Schreibwarenhändler Torsten Engels. Es geht um die Belebung der Osterburger Innenstadt. Die kämpft in zweierlei Hinsicht ums Vorankommen. Mehrere Geschäftsleute haben in den vergangenen Monaten aus Altersgründen ihre Läden geschlossen, Nachfolger oder Neu-Starter gibt es nicht genügend.

Zwar stünden in der Breiten Straße nicht allzu viele Geschäfte leer, konstatiert Andrea Lux vom Bekleidungsgeschäft "Oh-la-la", aber die nächsten Auszüge seien abzusehen. Andererseits würden, so Lux, viele Menschen auch in Osterburg ihre Waren eher im Internet kaufen. Damit würden die Umsätze und der Optimismus in der Innenstadt sinken. Doch eins können die Händler dort eben besser: Menschen emotional erreichen. Deshalb die Nikolaus-Aktion am Freitagmorgen, deshalb auch das Moonlight Shopping für die Erwachsenen am Abend.