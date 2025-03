Die vielen Stationen kamen bei den Schülerinnen und Schülern gut an. Besonders die Übungen mit Barrieren blieben ihnen beeindruckend in Erinnerung. Ida Schaaf vom Osterburger Gymnasium hatte sich bei einer Übung mit einem schweren Simulationsanzug bis zum Bahnhof geschleppt. Und dann war sie sehr froh, dass der Fahrstuhl funktionierte: "Ich denke hoch die Treppe wäre ziemlich schwer gewesen, gerade wegen der Fußgewichte und Armgewichte. Ohne Fahrstuhl hätte ich das nicht richtig geschafft. Man braucht eben immer Hilfe und Unterstützung, wenn man eingeschränkt ist."

Auch die anderen Schülerinnen und Schüler waren beeindruckt, wie viele Personengruppen eigentlich auf einen Fahrstuhl angewiesen sind und wie wichtig es ist, dass solche Hilfsmittel immer in Ordnung gehalten werden. Das Anliegen, über Vandalismus aufzuklären, ist in Osterburg voll aufgegangen. Die Präventionsteams sind aber zum Aufklären und Sensibilisieren auch regelmäßig in Schulen unterwegs, also nicht erst, wenn etwas passiert ist.