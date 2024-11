Mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung treten bei den Landesspielen in Osterburg an.

Nicht nur die Leistung ist wichtig, sondern auch Spaß an der Bewegung.

Die Veranstalter loben die Bedingungen in Osterburg.

17 Delegationen mit insgesamt 108 Athletinnen und Athleten sind nach Osterburg angereist, um im Schwimmen, im Tischtennis und beim Bowling ihre besten Leistungen zu zeigen. Die Männer und Frauen kommen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und Brandenburg.

Eines dieser Teams sind Ronny Zelbe – er ist Trainer und Betreuer – und der 25-jährige Tom. Der junge, sehr schlanke, hochgewachsene Mann lebt im geschützten Bereich der Einrichtung für Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung "Schloss Hoym" im Harz und ist ein totaler Sport-Crack. Tom liebt Tischtennis und Badminton, bringt in diesen beiden Sportarten seine besten Leistungen. Aber er liebt auch Fußball und Basketball. Tom ist so gut, hat trotz seines Handicaps so viel Umsicht, dass Ronny Zelbe ihn zu seinem Co-Trainer ausgebildet hat.

Sport als wichtige Hilfe

Sport sei gerade für Menschen mit Handicap wichtig, sagt Zelbe. Vor allem im geschützten Bereich, in dem auch Tom lebt und arbeitet, sei der Aktionsradius recht eingeschränkt. Der Sport helfe, sich körperlich zu verausgaben und Emotionen zu verarbeiten. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Tom kann sich nicht für die Special Olympics im Saarland 2026 qualifizieren, allen Sportlern aus Schloss Hoym fehlt der nötige Spielerpass. Seinen Leistungsstand abrufen kann der junge Mann aber während der Landesspiele in Osterburg auf jeden Fall. Nach den ersten Matches am Dienstag steht fest: Tom spielt locker im oberen Leistungsdrittel mit.

Bewegung und Spaß im Vordergrund

Neben den klassischen Wettbewerben hat der Veranstalter, der Verein "Special Olympics in Sachsen-Anhalt", ein Gesundheitsprogramm und wettbewerbsfreie Sport-Angebote auf die Beine gestellt. Für die Sportlerinnen und Sportler gibt es kostenlose Gesundheitsuntersuchungen und ein Programm zur Verbesserung der Mundhygiene. Bei den "Sportspielen für Alle" geht es um Bewegung und Spaß, zum Beispiel beim Zeitungsgolf, beim Riesen-Tictactoe oder dem Scheine-Boccia. Grundfertigkeiten wie Werfen, Schießen, Zielen, Balancieren werden dabei geübt, Kraft und Geschicklichkeit gefördert. Die Angebote kamen am ersten Tag der Landesspiele in Osterburg sehr gut an.

Osterburg sei ohnehin der beste Platz für eine solch große Veranstaltung, betonte Einheitsgemeinde-Bürgermeister Nico Schulz. Es gebe viele Sportstätten und etliche Sportvereine in der Stadt. Olympia-Schwimmerin Isabell Gose habe ihre Wurzeln in der Stadt, ein Osterburger sei in diesem Jahr den "Iron Man" auf Hawaii mitgelaufen, jedes Jahr im Spätsommer gebe es ein großes Radsport-Event. Deshalb freue er sich, so Nico Schulz, dass die Landesspiele der "Special Olympics in Sachsen-Anhalt" nach fünf Jahren wieder in der Biesestadt seien. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Gute Bedingungen in Osterburg

Die Bedingungen seien aber auch wirklich gut, betont die Geschäftsführerin des Special-Olympics-Vereins, Susann Albrecht. So viele Sportmöglichkeiten unter einem Dach, eine so weitläufige Anlage, so gute Unterbringung wie in der Osterburger Landessportschule finde man selten.