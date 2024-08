Am Donnerstag sind Panzer der Bundeswehr in Stendal gesichtet worden. Anlass für die Fahrzeuge auf den Straßen der Stadt ist allerdings keine Sicherheitsübung, sondern der Sachsen-Anhalt-Tag. Das teilte das Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr am Donnertag mit. Neben den Panzern waren auch weitere Fahrzeuge der Bundeswehr unterwegs.