In Stendal sollen die Parkgebühren ab 2025 steigen. Das teilte die Stadtverwaltung MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach soll künftig die Umsatzsteuer in die Parkgebühren aufgenommen werden.

Am Parkplatz Brüderstraße/Deichstraße sollen die Kosten dagegen sinken: Von derzeit 2 Euro auf 70 Cent (inkl. Umsatzsteuer). Begründet wird das damit, dass hier zuletzt weniger und kürzer geparkt wurde. Der geringere Preis solle Anreize für längeres Verweilen in der Innenstadt bieten.

Bisher müssen Autofahrer in Stendal zwischen 60 Cent und zwei Euro pro Stunde bezahlen, wenn sie parken. Am 2. Dezember will der Stadtrat über die angepasste Gebührenordnung abstimmen. In Kraft treten soll die Umstellung zum 1. Februar 2025.