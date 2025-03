Annemarie Kock ist blind. Vieles in ihrem Alltag könnte sie nicht erledigen, hätte sie keine Assistenzbegleiterinnen. Anne-Marie Kock arbeitet bei den Maltesern in Stendal als Beraterin für Menschen mit Behinderung. Sie hat Rehabilitationspsychologie studiert und ist sehr versiert am Computer. Doch auch hier geht einiges nur mit einer Assistenzbegleitung. Hilfe braucht sie auch in Beratungssituationen: "Zum Beispiel Hausbesuche machen oder jemanden erklären, wo setzte ich denn jetzt hier am besten das Kreuzchen beim Schwerbehindertenausweis."