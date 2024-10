Als Pfarrer Otto-Fabian Voigtländer von seiner Familie auf eine neue Fernsehserie aufmerksam gemacht wurde, stand bei ihm gerade ein beruflicher Wechsel an. Dreizehn Jahre lang war er Pfarrer im brandenburgischen Elster-Röderland. Die Entscheidung, in seine altmärkische Heimat zurückzukehren, wurde durch die ersten Folgen von "Mit Herz und Holly" bestärkt. Sie wurden in Tangermünde und Umgebung gedreht.



Voigtländer sagt: "Es war noch mal wie eine Liebe auf den ersten Blick. Diese hübsche Altstadt mit den kleinen Gässchen und diese romantischen Szenen, die an der Elbe gedreht wurden. Das ist hübsch, so ein bisschen idyllisch, zum Urlaub machen."

