Agrarbetrieb in Wallstawe in der Altmark Wie im Osten typisch hat der Agrarbetrieb in Wallstawe in der Altmark eine LPG-Vergangenheit. Landwirt Fred Neuling leitet den Nachfolger der ehemaligen Produktionsgenossenschaft und ist damit verantwortlich für knapp 3.000 Hektar Land, 1.600 Kühe und Kälbchen sowie mehr als 60 Mitarbeiter. Der Betrieb produziert vor allem Milch, Tierfutter, Getreide und Rüben. Besonders wichtig ist die Kartoffelproduktion.